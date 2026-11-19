Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.11.2026 09:47:40
Trump Tells Stockpiling Americans Not to Panic Over Microsoft, Apple and FAA Outages: '...Relax, Everything's Good'
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|30 220,00
|1,61%
|Apple Inc.
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|-0,93%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 020,00
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|Microsoft Corp.
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