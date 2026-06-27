Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.06.2026 06:36:47
Trump Threatens 100% Tariffs That Would ‘Supersede Trade Deals’ For Countries Taxing American Tech Giants Like Meta, Amazon And Alphabet
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