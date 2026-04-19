19.04.2026 19:23:26

Trump threatens Iranian bridges as talks set to continue

US President Donald Trump said the US would destroy every bridge and power plant in Iran if Tehran does not accept a peace proposal. Negotiations are set to resume in Pakistan soon. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
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