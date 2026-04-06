Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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07.04.2026 01:38:54
Trump Threatens Jail if Journalists Protect Certain Iran Sources
The president indicated he would ask an unnamed media outlet to reveal the sources behind its coverage of Iran’s successful strike on a U.S. fighter jet, and of its crew.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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