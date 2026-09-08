Bombardier Aktie
WKN DE: A1CYZP / ISIN: CA0977517055
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08.09.2026 07:55:37
Trump threatens to block Canada's Bombardier planes from US market
Trump says Bombardier must build aircraft in the US as Canada imposes tariffs of up to 50% on US imports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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