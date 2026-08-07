Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
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07.08.2026 19:19:20
Trump to appeal ballroom construction halt to Supreme Court
A US Court of Appeals upheld a ruling that saying Trump cannot build a White House ballroom without congressional approval. The president vowed to appeal what he called an "unjust decision."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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