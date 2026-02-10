:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.02.2026 08:51:25
Trump to be exposed at Cologne Carnival's Rose Monday parade
Donald Trump, Friedrich Merz and Emmanuel Macron are all targets of satirical floats at this year's Rose Monday Parade in Cologne. But Vladimir Putin will be spared — and there is a reason for that.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
