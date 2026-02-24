:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.02.2026 21:19:21
Trump to be exposed at Cologne Carnival's Rose Monday parade
Donald Trump, Friedrich Merz and Emmanuel Macron are all targets of satirical floats at this year's Rose Monday Parade in Cologne. But Vladimir Putin will be spared — and there is a reason for that.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!