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20.07.2026 23:00:35
Trump to Impose 50% Tariff on Many Canadian Goods
The administration will use an untested legal provision to put significant duties on Canadian exports, reigniting a trade clash with one of America’s biggest trading partners.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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