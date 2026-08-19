ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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19.08.2026 05:01:28
Trump to Nominate Heidi Overton, a Top Domestic Policy Aide, for F.D.A. Commissioner
Dr. Overton is a fierce opponent of abortion rights and a supporter of Health Secretary Robert F. Kennedy Jr.’s Make America Healthy Again agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
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01.05.26
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27.04.26
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|ÅF AB
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