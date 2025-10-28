Trump trifft Japans neue Regierungschefin Takaichi

TOKIO (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Besuches in Tokio trifft US-Präsident Donald Trump am Dienstag Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi. Die beiden hatten zuvor kurz telefoniert und nach eigenen Angaben einen positiven Eindruck voneinander gewonnen. Der nationalkonservativen Takaichi, die erst vor einer Woche ihr Amt als Japans erste Ministerpräsidentin angetreten hatte, kommt ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugute, mit dem Trump eine enge Freundschaft pflegte.

Die Stärkung der Sicherheitsallianz zur Schutzmacht USA hat für Takaichi nach eigenen Aussagen höchste Priorität, was Trump ebenfalls gefallen dürfte. Gemeinsam wollen die beiden auch den US-Militärstützpunkt Yokosuka nahe der Hauptstadt Tokio besuchen.

Ein weiteres Thema der bilateralen Gespräche dürften die zunehmend komplexen Handelsbeziehungen sein. Die vorherige japanische Regierung hatte zugestimmt, 550 Milliarden Dollar (rund 470 Mrd. Euro) in den Vereinigten Staaten zu investieren, worauf Trump den Zollsatz auf japanische Waren auf 15 Prozent absenkte. Am Abend will sich Trump in Tokio mit japanischen Wirtschaftsvertretern treffen./ln/DP/he