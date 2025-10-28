|
28.10.2025 05:49:38
Trump trifft Japans neue Regierungschefin Takaichi
TOKIO (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Besuches in Tokio trifft US-Präsident Donald Trump am Dienstag Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi. Die beiden hatten zuvor kurz telefoniert und nach eigenen Angaben einen positiven Eindruck voneinander gewonnen. Der nationalkonservativen Takaichi, die erst vor einer Woche ihr Amt als Japans erste Ministerpräsidentin angetreten hatte, kommt ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugute, mit dem Trump eine enge Freundschaft pflegte.
Die Stärkung der Sicherheitsallianz zur Schutzmacht USA hat für Takaichi nach eigenen Aussagen höchste Priorität, was Trump ebenfalls gefallen dürfte. Gemeinsam wollen die beiden auch den US-Militärstützpunkt Yokosuka nahe der Hauptstadt Tokio besuchen.
Ein weiteres Thema der bilateralen Gespräche dürften die zunehmend komplexen Handelsbeziehungen sein. Die vorherige japanische Regierung hatte zugestimmt, 550 Milliarden Dollar (rund 470 Mrd. Euro) in den Vereinigten Staaten zu investieren, worauf Trump den Zollsatz auf japanische Waren auf 15 Prozent absenkte. Am Abend will sich Trump in Tokio mit japanischen Wirtschaftsvertretern treffen./ln/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.