Trump über künftige Iran-Spitze: 'Einige gute Kandidaten'

PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht nach eigenen Angaben "einige gute Kandidaten" für die künftige Führung des Irans. Auf die Frage, ob es jemanden im Iran gebe, den er gerne an der Spitze des Landes sehen würde, sagte Trump dem Sender CBS News nach dessen Angaben in einem Telefoninterview: "Ja, ich denke schon. Es gibt einige gute Kandidaten."

Die USA und Israel hatten am Samstagmorgen begonnen, mehrere Ziele im Iran anzugreifen. Nach Angaben Trumps wurde dabei auch Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Aus dem Iran lag dafür zunächst keine Bestätigung vor.

Trump wurde von CBS News auch gefragt, wer nach seiner Einschätzung nach Chameneis Tod das Sagen im Iran habe. Der US-Präsident antwortete demnach: "Ich weiß genau, wer, aber ich kann es Ihnen nicht sagen."/fsp/DP/zb