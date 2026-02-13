13.02.2026 19:38:38

Trump über Nato-Partner: 'Sie sind alle meine Freunde'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Regierungschefs der anderen Nato-Länder als "Freunde" bezeichnet. Auf die Frage, was mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz seine Botschaft sei, antwortete Trump zunächst: "Die einzige Botschaft ist, dass wir eine großartige Beziehung zur Nato haben". Die USA seien ein sehr mächtiger Teil der Allianz. Über die Regierungschefs der Nato-Partner der Vereinigten Staaten sagte Trump: "Sie sind alle meine Freunde."

Nachdem US-Vize-Präsident JD Vance im vergangenen Jahr in München in seiner Rede europäische Verbündeten ungewöhnlich scharf attackiert hatte, blickt die Welt nun gespannt darauf, wie sich US-Außenminister Marco Rubio bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag äußern wird./fsp/DP/he

