Trump über Nato-Partner: 'Sie sind alle meine Freunde'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Regierungschefs der anderen Nato-Länder als "Freunde" bezeichnet. Auf die Frage, was mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz seine Botschaft sei, antwortete Trump zunächst: "Die einzige Botschaft ist, dass wir eine großartige Beziehung zur Nato haben". Die USA seien ein sehr mächtiger Teil der Allianz. Über die Regierungschefs der Nato-Partner der Vereinigten Staaten sagte Trump: "Sie sind alle meine Freunde."

Nachdem US-Vize-Präsident JD Vance im vergangenen Jahr in München in seiner Rede europäische Verbündeten ungewöhnlich scharf attackiert hatte, blickt die Welt nun gespannt darauf, wie sich US-Außenminister Marco Rubio bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag äußern wird./fsp/DP/he