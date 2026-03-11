|
11.03.2026 23:19:39
Trump unterbricht Rede - Frau im Publikum sackt zusammen
HEBRON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat eine Rede im US-Bundesstaat Kentucky wegen eines Notfalls im Publikum unterbrechen müssen. Der Republikaner schimpfte auf einer Bühne vor Anhängern gerade über die Demokraten, als hinter ihm hinter einer Brüstung eine Frau im Publikum zusammensackte, wie im Livestream des Weißen Hauses auf Youtube zu sehen war. Trump unterbrach seine Rede, drehte sich um und rief nach einem Arzt. Im Publikum war es still, als Helfer zu der Frau eilten. Das Weiße Haus stoppte die Live-Übertragung und blendete den Hinweis ein, dass es gleich weitergehe. Minuten später setzte Trump seine Rede fort. Zum Gesundheitszustand der Frau gab es zunächst keine Informationen./rin/DP/zb
