03.02.2026 22:49:38
Trump unterschreibt Haushaltspaket: Shutdown beendet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Teilstillstand von US-Regierungsgeschäften ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift ein zuvor vom Parlament beschlossenes Haushaltspaket in Kraft und beendete damit den sogenannten Shutdown./fsp/DP/he
