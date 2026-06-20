Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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20.06.2026 21:27:20
Trump unveils interim Air Force One, a gift from Qatar
A former Qatar-owned jumbo jet, converted into the new presidential aircraft, is nearly ready for service. Trump said it had been transformed into "a flying White House."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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