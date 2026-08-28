The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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28.08.2026 18:23:42
Trump Updates $15 Billion Libel Lawsuit Against The New York Times
The president has argued that the news organization sought to undermine his 2024 presidential campaign by disparaging his reputation as a businessman. The Times has moved to dismiss the lawsuit.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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