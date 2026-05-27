Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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27.05.2026 20:35:19
Trump urges Middle East states to sign Abraham Accords
US President Donald Trump has urged more Middle Eastern countries to join the Abraham Accords that aim to normalize relations with Israel. What does the agreement entail?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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