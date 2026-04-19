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19.04.2026 15:09:38
Trump: US-Delegation Montag für Verhandlungen in Islamabad
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt mit dem Iran reist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social ohne Angaben zur Zeitzone zu machen./jcf/DP/zb
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