30.04.2026 05:55:38

Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA prüfen nach Aussage von Präsident Donald Trump eine mögliche Truppenreduzierung in Deutschland. Eine Entscheidung solle in Kürze getroffen werden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./fsp/DP/zb

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