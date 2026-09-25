25.09.2026 06:11:39

Trump: Verbindung zwischen USA und China war nie stärker

WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz anhaltender Konflikte hat US-Präsident Donald Trump die Verbindungen mit Peking bei einem Staatsbankett mit Chinas Staatschef Xi Jinping als besser denn je dargestellt. "Präsident Xi und ich sind uns bewusst, dass wir unterschiedliche Systeme vertreten", sagte Trump in Washington. "Doch die Bande zwischen unseren Völkern bestehen fort, und wir haben uns noch nie so gut verstanden wie jetzt."

Xi und seine Frau Peng Liyuan waren am Mittwoch für einen dreitägigen Staatsbesuch in den USA gelandet. Die Liste der Konfliktthemen beider Länder ist lang und reicht von Pekings Unterstützung für den Iran und Russland über den Handelskonflikt bis hin zur Regulierung Künstlicher Intelligenz.

In seiner kurzen Ansprache zeichnete Trump das Bild zweier historisch verbundener Völker und er bezeichnete das Präsidentenpaar als "wirklich außergewöhnliche, beeindruckende Menschen." Zudem ließ Trump ein Geschenk an den Präsidenten und seine Frau enthüllen: eine Skulptur eines Weißkopfseeadlers, dem Wappentier der Vereinigten Staaten./jcf/DP/zb

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