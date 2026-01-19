Trump verknüpft Grönland mit entgangenem Friedensnobelpreis

Von Max Colchester, Laurence Norman und Kim Mackrael

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat in einer Mitteilung an den norwegischen Ministerpräsidenten erklärt, dass er nicht länger "rein an den Frieden" denken müsse, nachdem er bei der Vergabe des Friedensnobelpreises übergangen worden war. Währenddessen bemühen sich europäische Staats- und Regierungschefs, ihn von einem schädlichen transatlantischen Handelskrieg abzubringen.

Bisher haben die Europäische Union und Großbritannien davon abgesehen, offen mit Vergeltungszöllen zu drohen. Damit soll versucht werden, die Spannungen abzubauen, damit Trump seine Drohungen nicht in die Tat umsetzt. Der US-Präsident hat angekündigt, am 1. Februar einen Zoll von 10 Prozent gegen europäische Länder zu verhängen, die sich einem US-Plan zur Übernahme von Grönland widersetzen.

Nach Aussage des norwegischen Ministerpräsidenten erklärte Trump in einer Textnachricht, dass die Welt nicht sicher sei, solange die USA nicht die "vollständige und totale Kontrolle über Grönland" hätten. Er verknüpfte sein Streben nach der größten Insel der Welt mit der Tatsache, dass ihm der Friedensnobelpreis nicht verliehen wurde.

Ministerpräsident Jonas Gahr Støre teilte mit, er habe auf die Nachricht geantwortet. "Wir haben auf die Notwendigkeit einer Deeskalation hingewiesen", hieß es in einer Erklärung. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Hinter den Kulissen suchen europäische Beamte nach Wegen, auf den Präsidenten zu reagieren, ohne die Situation zu einem umfassenden Handelsstreit eskalieren zu lassen oder bei Sicherheitsfragen nachzugeben. Die hektische Diplomatie folgt auf einen Versuch, europäische Stärke zu zeigen, bei dem mehrere Nationen Truppen nach Grönland entsandten. Dieser Schritt scheint nach hinten losgegangen zu sein und veranlasste Trump dazu, in die Offensive zu gehen.

"Es wird eine geschlossene und klare Antwort aus Europa geben, und wir bereiten nun koordinierte Gegenmaßnahmen mit unseren europäischen Partnern vor", sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. "Wir sind bereit, Lösungen zu finden. Wir reichen die Hand aus, aber wir sind nicht bereit, uns erpressen zu lassen."

In vertraulichen Gesprächen in Brüssel erklärten EU-Vertreter, dass die EU Zeit habe, ihre Optionen zu prüfen, aber bei Bedarf schnell handeln könne. Diplomaten aus den Mitgliedstaaten sagten nach dem Treffen, die EU werde nichts unternehmen, um die Situation zu verschärfen, es sei denn, Trump würde tatsächlich Zölle einführen. "Unsere Priorität ist der Dialog, nicht die Eskalation", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission.

