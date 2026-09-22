Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte Trump vor Reportern, ohne konkrete Angaben zu allen Teilnehmern des Treffens zu machen./fsp/DP/nas