22.09.2026 20:15:38

Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte Trump vor Reportern, ohne konkrete Angaben zu allen Teilnehmern des Treffens zu machen./fsp/DP/nas

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