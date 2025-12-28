|
28.12.2025 18:05:38
Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert
PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Das Telefonat sei "gut und sehr produktiv" verlaufen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social, ohne nähere Details über Inhalte./rin/DP/he
