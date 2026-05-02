Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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03.05.2026 01:15:20
Trump vows to cut US troops stationed in Germany 'way down'
The US president doubled down on the Pentagon's announcement of plans to withdraw 5,000 troops. Germany's Defense Minister Boris Pistorius said Europe must do more for its own security. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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