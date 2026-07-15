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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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15.07.2026 09:06:25
Trump Warns US Will Continue Iran Strikes, Save Energy Targets for Last as He Touts Alaska, Texas Alternatives
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