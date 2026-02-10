"Hochkarätige Person" 10.02.2026 12:51:41

Trump: Warsh als Fed-Chef könnte US-Wirtschaft kräftig ankurbeln

Trump: Warsh als Fed-Chef könnte US-Wirtschaft kräftig ankurbeln

Die US-Wirtschaft könnte unter der Führung von Kevin Warsh bei der Federal Reserve nach Ansicht von Präsident Donald Trump um mindestens 15 Prozent wachsen.

"Er ist eine wirklich hochkarätige Person", sagte Trump in einem Interview mit Fox Business. "Wenn er den Job macht, zu dem er fähig ist, können wir um 15 Prozent wachsen, ich denke, mehr als das."

Die Weltbank prognostiziert, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 2,2 Prozent wachsen und sich das Wachstum 2027 auf 1,9 Prozent verlangsamen wird.

Trump sagte, Warsh sei 2017 seine zweite Wahl gewesen, als er stattdessen Jerome Powell für die Leitung der Fed nominierte. Er sagte Fox Business, die Entscheidung sei ein "großer Fehler" gewesen.

Von Ed Ballard

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer im Plus: TrumpRx startet
Trump erwartet Deal: Kuba wird auf USA zukommen
Warner Bros. Discovery-Aktie schwächelt: Präsident Trump kündigt Nichtbeteiligung an

Bildquelle: Win McNamee/Getty Images,NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images,Andrew Harrer/Pool/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen