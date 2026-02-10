Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
10.02.2026 04:28:57
Trump Weighs Broad Chip Tariffs But Plans To Shield Big Tech Companies Like Amazon, Microsoft And Google Through TSMC-Linked Exemptions: Report
This article Trump Weighs Broad Chip Tariffs But Plans To Shield Big Tech Companies Like Amazon, Microsoft And Google Through TSMC-Linked Exemptions: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken (Spiegel Online)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)