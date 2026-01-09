Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
09.01.2026 04:19:27
Trump weighs military option to take control of Greenland
The US president has argued that control of Greenland is a "strategic" necessity. Secretary of State Marco Rubio has tried to downplay Trump's rhetoric, emphasizing the preferred option would be to buy Greenland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
