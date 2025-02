Trump: Weitere Zollankündigung Anfang kommender Woche

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat weitere Zollankündigungen in der kommenden Woche in Aussicht gestellt. "Wir werden Zölle haben, vor allem reziproke Zölle", sagte Trump bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba im Weißen Haus. Er wurde eigentlich von der Presse zu Zöllen auf Produkte aus Japan befragt, seine Antwort schien aber weitgehender zu sein. Trump sprach von einer Ankündigung am kommenden Montag oder Dienstag.

Unter reziproken, also wechselseitigen Zöllen sind hier Zölle der USA gemeint, die dem Zollniveau des jeweiligen Handelspartners angepasst werden. Es gehe darum, dass "ein Land so viel zahlt oder uns so viel in Rechnung stellt und wir das Gleiche tun", sagte der Republikaner. "Ich denke, dass das die einzige faire Art ist, es zu tun. Auf diese Weise wird niemand geschädigt." Es betreffe alle und beruhe auf Gegenseitigkeit, betonte er. Mit Blick auf sein Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten sagte Trump: "Wir haben nicht allzu viel über Zölle gesprochen."

Es war offen, gegen wen sich Trumps Zolldrohungen explizit richteten, und ob es an der Stelle nur um Japan gehen wird. Trump hatte zuletzt gegen die Europäische Union Zölle angekündigt. Er sagte etwa, es gebe keinen Zeitplan, aber es werde "ziemlich bald" geschehen. Vor rund einer Woche verhängte er außerdem Zölle gegen Waren aus Kanada, Mexiko und China. Nach Verhandlungen mit Mexiko und Kanada wurden die geplanten Zölle für diese beiden Länder jedoch vorerst ausgesetzt./nau/DP/mis