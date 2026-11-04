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04.11.2026 05:11:38
Trump: Werde Wahlergebnisse anerkennen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Ergebnisse der Kongresswahlen anzuerkennen. "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden", sagte er der "New York Times"./hae/rom/DP/zb
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