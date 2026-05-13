Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
13.05.2026 11:25:38
Trump will China 'öffnen' und 'auf noch höheres Level' bringen
WASHINGTON/PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will bei seinem Besuch in Peking auf bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen dringen. Er werde Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bitten, China für amerikanische Wirtschaftsvertreter und Unternehmen zu "öffnen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das werde seine "allererste Bitte" bei dem Treffen sein.
Trump nannte Xi in dem Beitrag einen Politiker von "außergewöhnlichem Rang". Zugleich schrieb er, die amerikanischen Wirtschaftsvertreter seien "geniale Leute", die China helfen könnten, die Volksrepublik "auf ein noch höheres Level" zu bringen.
Chefs großer US-Unternehmen begleiten Trump nach China
Trump ist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation auf dem Weg nach China. In seinem Post nannte er unter anderem NVIDIA-Chef Jensen Huang, Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Chef Tim Cook, Blackstone-Chef Stephen Schwarzman und Boeing-Chef Kelly Ortberg.
Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./jpt/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
12.05.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
11.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)