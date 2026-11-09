Trump will Gegnern nie vergeben - aber 'will nicht in die Hölle'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenem Bekunden nicht einmal dann mit seinen Gegnern versöhnen, wenn davon abhinge, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt. Im Interview der Sendung "60 Minuten" stellte Reporter Ross Douthat die hypothetische Frage, ob Trump "Liebe und Vergebung" für politische Widersacher wie Ex-FBI-Chef James Comey oder die ehemalige Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi empfinden könnte, falls dies die Voraussetzung für den Einzug ins Paradies wäre. "Ich will ehrlich sein, die Antwort ist Nein", sagte Trump dazu. "Ich hasse einige meiner Feinde - und ich werde es immer tun."

Zugleich sagte der 80-jährige US-Präsident, er sei religiös und hoffe, in den Himmel zu kommen. "Ich will nicht in die Hölle gehen."

Trump fühlt sich unter anderem durch Ermittlungen nach seiner ersten Amtszeit zu unrecht verfolgt. In seiner zweiten Amtszeit strengten US-Staatsanwälte mehrere Verfahren unter anderem gegen Comey an - hatten es jedoch vor Gericht bisher schwer damit. Aktuell wird dem Ex-Chef der US-Bundespolizei vorgeworfen, er habe mit einem Foto, auf dem mit Muscheln die Zahlen 86 und 47 ausgelegt waren, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet.

Trump ist der 47. Präsident der USA. Dem Merriam-Webster-Wörterbuch zufolge handelt es sich bei "86" um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 30er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen "loswerden" oder "abweisen" hinzu. "Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung "töten"", heißt es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet./so/DP/zb