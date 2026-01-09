Fannie Mae Aktie

Fannie Mae für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856099 / ISIN: US3135861090

Hypothekenanleihen 09.01.2026 11:01:39

Trump will Hypothekenkäufe ankurbeln - niedrigere Zinsen angekündigt

Trump will Hypothekenkäufe ankurbeln - niedrigere Zinsen angekündigt

US-Präsident Donald Trump ordnet einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen.

Er weise "seine Vertreter" an, Immobilienanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Dies werde zu niedrigeren Hypothekenzinsen und monatlichen Zahlungen führen und Immobilienbesitz erschwinglicher machen, schrieb er.

Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.

Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen - doch Immobilienkredite bleiben trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank teuer. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema vor den Kongresswahlen im November, bei denen Trumps Republikaner Einbußen befürchten müssen.

/so/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquelle: John Moore/Getty Images,JStone / Shutterstock.com,Win McNamee/Getty Images

Nachrichten zu Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

Analysen zu Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) 9,44 1,51% Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) 8,65 -0,57% Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)

