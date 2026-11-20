NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.11.2026 22:04:38
Trump will immer noch Huang als Nvidia-Chef zurück
WASHINGTON (dpa-AFX) - NVIDIA hat einen Schlussstrich unter die Ära von Jensen Huang an der Konzernspitze gezogen - aber US-Präsident Donald Trump will das nicht wahrhaben. Er würde es vorziehen, dass Huang "sich groß entschuldigt" und zu Nvidia zurückkommt, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Huang habe dafür gesorgt, dass Nvidia anderen Chip-Unternehmen "zehn Jahre voraus" sei.
Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekanntgeworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang unterstellt war.
"Land zweiter Chancen"
Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia auf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.
Trump bezog sich bei seinen Äußerungen auf die Affären Huangs. "Übrigens, er ist ein Mann", sagte der US-Präsident. "Er hat einige schlechte Entscheidungen getroffen, aber er ist eine brillante Person." Amerika sei ein "Land zweiter Chancen" - und er würde gern sehen, "dass Jensen eine zweite Chance bekommt"./so/DP/he
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