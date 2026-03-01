|
Trump will trotz Iran-Angriffen bei Auftritt um Parteispenden werben
WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der laufenden Angriffe im Iran wird US-Präsident Donald Trump an einer Veranstaltung zum Sammeln von Spenden für seine republikanische Partei teilnehmen. Dies sei "wichtiger denn je", erklärte seine Sprecherin, Karoline Leavitt. Die Veranstaltung findet demnach in Trumps Club Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida statt.
Das Weiße Haus erklärte, am Samstag (Ortszeit) sei nicht mehr mit öffentlichen Auftritten des Präsidenten zu rechnen. Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe hat Trump sich in einer Videobotschaft und über soziale Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Fragen von Journalisten stellte er sich zunächst nicht.
Trumps Republikaner wollen bei den Zwischenwahlen im November ihre hauchdünnen Mehrheiten in beiden Kammern des US-Parlaments verteidigen, im Senat und im Repräsentantenhaus. Trumps Partei wirbt daher verstärkt um Spenden./jbz/DP/zb
