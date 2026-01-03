|
03.01.2026 18:36:39
Trump will Venezuela 'reich, unabhängig und sicher' machen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusagen für Venezuela gemacht. Bei einer Pressekonferenz erklärte Trump, große US-Ölkonzerne sollten Milliarden Dollar investieren, um die nach seinen Worten "schwer beschädigte" venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Ziel sei es, das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen.
Eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werde Venezuela "reich, unabhängig und sicher" machen, sagte Trump. Trump sagte zudem, Millionen Venezolaner im Exil - auch in den USA - würden von den geplanten Maßnahmen profitieren./hae/DP/he
