Trump will wieder Waffen an die Ukraine liefern

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA die Ukraine wieder mit Waffen versorgen werden, um ihr zu helfen, sich gegen russische Angriffe zu wehren, nachdem sie monatelang erfolglos versucht hatten, Moskau zu Verhandlungen über die Beendigung des Krieges zu bewegen.

"Wir müssen sie in die Lage versetzen, sich selbst zu verteidigen", sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu über die Hilfe für Kiew. "Sie werden sehr hart getroffen. Jetzt werden sie sehr hart getroffen. Wir werden mehr Waffen schicken müssen."

Seine Äußerungen waren der bisher deutlichste Hinweis darauf, dass Trump die Idee aufgegriffen hat, Kiews Verteidigung zu stärken - weniger als eine Woche nach Bekanntwerden, dass das Pentagon eine für die Ukraine bestimmte Waffenlieferung zurückhält.

In einer Erklärung sagte Pentagon-Sprecher Sean Parnell: "Auf Anweisung von Präsident Trump schickt das Verteidigungsministerium zusätzliche Verteidigungswaffen in die Ukraine, um sicherzustellen, dass die Ukrainer sich selbst verteidigen können, während wir daran arbeiten, einen dauerhaften Frieden zu sichern und das Töten zu beenden."

Trump sagte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag in einem Telefongespräch, er sei nicht für den Stopp der Waffenlieferungen an Kiew verantwortlich. Trump sagte, er habe eine Überprüfung der Munitionsbestände durch das Pentagon angeordnet, nachdem die USA im vergangenen Monat die iranischen Atomanlagen angegriffen hatten, aber er habe dem Ministerium nicht befohlen, die Waffenlieferungen einzufrieren, sagten Personen, die über das Gespräch informiert waren.

Das Telefongespräch mit Selenskyj fand statt, kurz nachdem Trump in einem separaten Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag öffentlich erklärt hatte, er sei "sehr enttäuscht" und habe "keine Fortschritte" bei einem Friedensabkommen für die Ukraine gemacht. Trump drängte Putin während des Gesprächs, den Krieg zu beenden, aber Putin lehnte dies nach Angaben des Kremls ab.

