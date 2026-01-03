|
03.01.2026 16:52:38
Trump wirft Mexikos Präsidentin Machtlosigkeit gegenüber Kartellen vor
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum vorgeworfen, die Kontrolle über ihr Land verloren zu haben. In einem Telefoninterview des US-Fernsehsenders Fox News zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär sagte Trump, Drogenkartelle würden Mexiko regieren, nicht die gewählte Regierung. Sheinbaum habe Angst vor den Kartellen und sei nicht in der Lage, entschieden gegen diese vorzugehen.
Trump erklärte weiter, er habe der mexikanischen Präsidentin mehrfach angeboten, dass die USA die Kartelle bekämpfen könnten, was sie abgelehnt habe. Zugleich habe er ihr gegenüber angedeutet, Washington könne zu härteren Maßnahmen greifen. "Mit Mexiko wird etwas geschehen müssen", sagte Trump./hae/DP/he
