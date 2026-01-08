International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
08.01.2026 05:27:51
Trump withdraws US from 66 international organizations
Many of the organizations are UN-affiliated agencies and panels focused on climate, labor, migration and social policy — areas the administration has labelled "woke" or says promotes diversity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
