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19.11.2026 06:15:38
Trump witzelt vor Putin-Gespräch: 'Wer ist das?'
SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor dem Start seines Zweiergesprächs mit Kremlchef Wladimir Putin einen Witz platziert. Er zeigte beim Betreten des Raumes auf den russischen Präsidenten, der sich dort bereits befand und fragte: "Wer ist das?" Danach lachte er selbst über seinen Spruch und fügte hinzu: "Er ist mein Freund." Trump fällt auf Gipfeln und hochrangigen Treffen immer wieder dadurch auf, dass er flapsige Bemerkungen oder Witze macht./rin/DP/zb
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