15.08.2025 20:37:38

Trump: Würde Alaska-Gipfel im Zweifel schnell verlassen

WASHINGTON/ANCHORAGE (dpa-AFX) - Vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska hat Präsident Donald Trump ein positives Ergebnis in Aussicht gestellt - zugleich aber auch ein rasches Ende des Gipfels nicht ausgeschlossen. "Ich denke, das wird sehr gut laufen. Und wenn nicht, werde ich ganz schnell nach Hause zurückkehren", sagte der Republikaner dem Sender Fox News während des Hinflugs. Die erneute Nachfrage, ob er das Treffen im Zweifel verlassen würde, beantwortete Trump mit: "Das würde ich."/gei/DP/he

