|
15.08.2025 20:37:38
Trump: Würde Alaska-Gipfel im Zweifel schnell verlassen
WASHINGTON/ANCHORAGE (dpa-AFX) - Vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska hat Präsident Donald Trump ein positives Ergebnis in Aussicht gestellt - zugleich aber auch ein rasches Ende des Gipfels nicht ausgeschlossen. "Ich denke, das wird sehr gut laufen. Und wenn nicht, werde ich ganz schnell nach Hause zurückkehren", sagte der Republikaner dem Sender Fox News während des Hinflugs. Die erneute Nachfrage, ob er das Treffen im Zweifel verlassen würde, beantwortete Trump mit: "Das würde ich."/gei/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSpannung vor Trump/Putin-Gipfel: Wenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.