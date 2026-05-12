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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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12.05.2026 16:03:21

Trump-Xi summit: High stakes for the US, China and the world

US President Donald Trump is hoping for a foreign policy win at the upcoming summit with China's Xi Jinping. The Iran war, trade deals, and Taiwan are expected to be high on the agenda during Trump's visit to Beijing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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