31.03.2026 13:55:38

Trump zeigt Video von goldglänzender Präsidentenbibliothek

MIAMI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump treibt ein weiteres Prestigeprojekt, das seinen Namen trägt, voran: eine Präsidentenbibliothek als gläsernen Turm mit Goldakzenten in der Hafenstadt Miami. In einem auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichten Video gewährt Trump einen ersten Einblick in die Pläne für die "Donald J. Trump Presidential Library".

Zu sehen sind goldene Rolltreppen und eine goldene Statue des Präsidenten mit erhobener Faust. Auf dem Dach thront eine rot-weiß-blaue Spitze, an der Fassade soll in Großbuchstaben "Trump" stehen. Im Inneren ist unter anderem eine Ausstellung von Militärflugzeugen zu sehen, darunter auch die Air-Force-One-Maschine, die die Trump-Regierung im vergangenen Jahr als Geschenk der katarischen Regierung entgegennahm.

Auch Trumps Sohn Eric veröffentlichte das Video, das mit Künstlicher Intelligenz erstellt worden zu sein scheint. Er bezeichnete das Projekt auf X als "Wahrzeichen". Für den Bau werden Spenden gesammelt; Unterstützer können über eine offizielle Website Beiträge leisten. Seit Präsident Herbert Hoover (1929-1933) wurde nach jedem US-Staatsoberhaupt eine sogenannte Präsidentenbibliothek im jeweiligen Heimatstaat eingerichtet. In den privat finanzierten Einrichtungen werden unter anderem Staatsgeschenke aufbewahrt.

Umstrittener Standort

Die Bibliothek soll in der Innenstadt von Miami entstehen - nahe dem Freedom Tower, einem symbolträchtigen Ort für viele kubanische Einwanderer. Der Wert des Grundstücks wird Medienberichten zufolge auf rund 67 Millionen Dollar geschätzt.

Medienberichten zufolge gibt es Kritik, das Projekt könne das Umfeld dominieren. Während Floridas Gouverneur Ron DeSantis und andere Republikaner auf Impulse für Tourismus und Kultur verweisen, lehnten einer Umfrage zufolge 74 Prozent der Befragten die Nutzung des Grundstücks für die Bibliothek ab, wie unter anderem die Zeitung "Miami Herald" berichtete.

Die Bibliothek ist Teil einer Reihe von Projekten, mit denen Trump seinen Namen im öffentlichen Raum verankert - von Gebäuden und Flughäfen bis hin zu Dollarscheinen. Zudem kündigte er den Bau eines Triumphbogens in der US-Hauptstadt Washington an./scr/DP/stw

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