|
12.01.2026 23:10:38
Trump: Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften
WASHINGTON (dpa-AFX) - Für alle Länder, die Geschäfte mit dem Iran machen, sollen US-Zölle von 25 Prozent gelten. Das kündigte Präsident Donald Trump auf der Online-Plattform Truth Social an./so/DP/nas
