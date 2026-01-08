08.01.2026 23:24:38

Trump zu Abrüstungsvertrag: 'Wenn er ausläuft, läuft er aus'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump gibt sich angesichts des baldigen Auslaufens des Abrüstungsvertrags New Start gelassen. "Wenn er ausläuft, läuft er aus", sagte er in einem Interview der "New York Times". Der 2010 zwischen den USA und Russland geschlossene Vertrag zur nuklearen Abrüstung läuft im kommenden Monat aus.

"Wir werden einfach ein besseres Abkommen machen", sagte er. Laut der Zeitung beharrte Trump in dem Gespräch darauf, dass China in ein künftiges Abkommen einbezogen wird.

Bereits im vergangenen Monat war Trump auf den Vertrag angesprochen worden. Auf den Hinweis eines Reporters, dass Russland erklärt habe, es sei unmöglich, den Abrüstungsvertrag rechtzeitig vor dessen Auslaufen neu auszuhandeln, antwortete er damals, ihm sei etwas anderes gesagt worden. Der Vertrag sieht eine Reduzierung der Atomsprengköpfe und der Trägersysteme vor und wurde 2021 letztmalig um fünf Jahre verlängert.

Trump hatte im vergangenen Monat auch erklärt, mit China und Russland über atomare Abrüstung gesprochen zu haben. "Ich habe mit China darüber gesprochen. Ich habe mit Russland darüber gesprochen. Und ich denke, das wäre etwas, was wir gerne tun würden, und sie würden es auch gerne tun, und ich denke, Russland würde es gerne tun", sagte Trump bei einem Treffen im Weißen Haus. Konkreter wurde er allerdings nicht./fsp/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen