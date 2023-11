Trump zu Argentiniens Wahlsieger Milei: 'Ich bin sehr stolz auf Sie'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat dem libertären Populisten Javier Milei zu dessen Sieg bei der Präsidentenwahl in Argentinien gratuliert. "Die ganze Welt hat zugeschaut! Ich bin sehr stolz auf Sie. Sie werden Ihr Land umkrempeln und Argentinien wirklich wieder großartig machen!", schrieb Trump in der Nacht zum Montag in dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social. Damit spielte Trump auf sein eigenes Wahlkampfmotto, "Macht Amerika wieder großartig", an.

Der Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) hatte die Präsidentenwahl in Argentinien am Sonntag klar gegen Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Unión por la Patria (Union für das Vaterland) gewonnen. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise verspricht der selbst ernannte "Anarchokapitalist" Milei eine radikale Kehrtwende: Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen./gma/DP/zb