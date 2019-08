Trump zu Handelskrieg: China hofft auf neuen US-Präsidenten

CINCINNATI (dpa-AFX) - China verzögert nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA in der Hoffnung auf einen Machtwechsel in Washington. China hoffe, dass einer seiner Herausforderer die Wahl im nächsten Jahr gewinne, um einen weniger schwierigen Verhandlungspartner zu haben, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Cincinnati im Bundesstaat Ohio. "Sie hoffen auf einen neuen Präsidenten", sagte Trump. Er mache aber jetzt schon mit Strafzöllen Druck auf China und dulde keine Verzögerung. "Bis es ein Abkommen gibt, werden wir China höllenmäßig besteuern", sagte Trump.

Trump hatte am Donnerstag angekündigt, chinesische Importe im Wert von rund 300 Milliarden Dollar (270 Milliarden Euro) ab September mit einem neuen Strafzoll von 10 Prozent zu belegen. Die bisherigen Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe im Wert von 250 Milliarden Dollar bleiben weiter bestehen. Damit werden ab September Chinas gesamte Importe in die USA - 2018 war es ein Volumen von rund 540 Milliarden Dollar - von Strafzöllen erfasst.

Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen den USA und China war am Mittwoch offenbar ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Es wurde eine weitere Gesprächsrunde für September in Washington vereinbart./jbz/DP/zb