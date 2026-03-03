|
03.03.2026 18:30:38
Trump zu Nachfolge in Iran: 'Viele, die wir im Sinn hatten, sind tot'
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump zufolge haben die USA derzeit keinen konkreten Plan für die politische Nachfolge im Iran. "Viele der Leute, die wir im Auge hatten, sind tot", sagte Trump beim Empfang von Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus.
Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, der sich als Übergangsführer des Irans ins Spiel gebracht hat, sprach Trump keine direkte Unterstützung aus: "Ich habe gesagt, er macht einen sehr netten Eindruck, aber mir scheint, jemand aus den eigenen Reihen, der gerade beliebt ist - falls es so jemanden überhaupt gibt -, wäre besser."/apo/DP/stw
