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Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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20.09.2026 09:53:01

Trumpflation Just Hit 3.4%. The Fed Just Raised Rates. The Stock Market Has Been This Expensive Only Once Before. Is a Crash Inevitable?

Investors are seeing a triple-whammy unfold before their eyes. And in case you aren't familiar with the term, a triple-whammy isn't a good thing.

Three separate negative developments have occurred so far in September. Each has been a key ingredient in significant stock market declines at times in the past. Is a stock market crash now inevitable?

Image source: Getty Images.

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